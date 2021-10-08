Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 9 октября 2021 года

08 октября 2021 26 0
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Могут ли местные депутаты эффективно работать без принадлежности к какой-либо политической силе? Как оказалось, могут. Об этом рассказал И. Трофимов в зарисовке «Без партийного окраса». Ею открывается субботний номер «Вятского края».

 

В областном Заксобрании озвучили планы на ближайшее будущее. «ВК» публикует материал с пресс-конференции председателя ОЗС Романа Береснева.

 

Ребята из Оричей приняли участие в фестивале «Спасская башня». Об этом и прочем на странице «Новости из Сети».

 

К Дню учителя кировские школьники написали письма своим педагогам. О чем они, рассказала В. Ануфриева «Низкий вам поклон, Учитель, вы для нас – путеводитель…»

 

Будет ли жилье дешевле, разбирался корреспондент «ВК» в статье «Доступней не становится».

 

Подборку новостей с экологического фронта подготовила В. Георгиева. Она опубликована на тематической странице «Экология».

 

Обычная деревенская женщина с рядовой судьбой. Ей посвящен рассказ А. Широкова «Просто Мария».

 

Как хранит чеснок, как подготовить дачу к зиме? Об этом и прочем на странице «Хозяин».

 

Полезные советы по здоровью ног, важности воды для организма и другие под рубрикой «Будьте здоровы!»

 

И, естественно, большой кроссворд для интеллектуалов. Им закрывается номер газеты.

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