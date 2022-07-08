Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 9 июля 2022 года
Программу празднования 650-летия города Кирова врио губернатора обсудили в закрытом режиме. «Засекреченный юбилей» - такой публикацией открывается субботний номер «ВК».
В администрации г. Кирово-Чепецка отказались вводить автобус до Каринторфа. Районная газета «Опаринская искра» станет выходить раз в неделю. Таковы лишь некоторые публикации в подборке «Новости из Сети».
В Кировской области развивается система раздельного сбора бытовых отходов.
Кировстат признал вятские дороги проблемными.
Поисковый отряд «Верность» вернулся с раскопок в местах боев Великой Отечественной. Его командир Владимир Поткин рассказывает о нелегкой работе студентов-поисковиков.
Куда пойти в июле после пляжа? В номере «ВК» - обзор культурных событий месяца.
Уроженец Слободского Александр Касьянов — единственный пивовар в Советском Союзе, удостоенный звания Героя Социалистического Труда.
Чего не хватает томатам? Какие продукты помогут оздоровиться в парилке? Об этом и многом другом можно узнать в страничках для садоводов-огородников и для тех, кто следит за своим здоровьем.
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