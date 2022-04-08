Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 9 апреля 2022 года

Субботний номер газеты «Вятский край» открывается материалом под заголовком «Беби-бум отменяется?» В Кирове дан старт выдаче путевок в детские сады. Еще несколько лет назад мамочки с колясками осаждали департамент образования с требованием устроить их малышей в садики. А сейчас мест в них хватит всем детям от двух до семи лет. О том, как удалось этого добиться, и идет речь в публикации.

Новый председатель Общественной палаты Кировской области Сергей Улитин хочет изменить «лицо гражданского общества». Подробности - в интервью Сергея Смолина «Новые задачи - новые решения».

В Кировской области проживает более ста различных национальностей со своей богатой историей, культурой и традициями. Они собираются вместе в Доме дружбы народов. На одной из таких встреч побывал корреспондент «ВК» и познакомился с Адамом Бибиевым, полномочным представителем главы Чеченской республики в Кировской области. Рассказ о его легендарных предках и истории появления на вятской земле чеченской диаспоры – в материале Александра Широкова «И на перепутье сделать выбор».

Дети и внуки репрессированных во времена «большого террора» до сих пор не могут без слез говорить о пережитом их близкими. О страшных историях ни в чем не повинных людей в годы «сталинщины» рассказывается в материале Веры Ануфриевой «Память о ГУЛАГе».

В этом году отмечается 210 лет со дня рождения Александра Герцена и 185 лет со времени открытия Вятской публичной библиотеки, нынешней Герценки. Об активном участии Александра Ивановича в ее создании и идет речь в статье руководителя центра регионоведения Михаила Судовикова «Библиотека и Герцен».

В свежем номере газеты - подборка новостей и криминала, рубрика «Новости из сети», а также - тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы!».