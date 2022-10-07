Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 8 октября 2022 года

В Кирове продолжается подготовка к 650-летию города. Этим материалом открывается сегодняшний номер «ВК».

В Кирово-Чепецке появятся новые автопавильоны. Какие тайны хранит Хлыновский кремль? Таковы некоторые темы материалов странички «Новости из Сети».

Городские архитекторы получили пять наград на областном фестивале «Зодчество-2022».

На Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России-2022» нашу область представляла Анна Черняева, воспитатель детсада № 4 г. Кирова. Она — гость «ВК».

В числе победителей конкурса Фонда президентских грантов стала общественная организация «Пойми меня». Чем она занимается?

В шести регионах России отрабатываются подходы к введению новой системы оплаты труда педагогов. Об этом — в материале «Зарплата учителя должна быть достойной».

Музеи, театры, библиотеки. Где провести культурный досуг в октябре?

В номере «ВК» - страничка для садоводов-огородников и для тех, кто ведет здоровый образ жизни.