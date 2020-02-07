Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 8 февраля 2020 года.

Субботний номер «Вятского края» открывается материалом Александра Широкова «Снегоход как радость и… печаль».

Поводом для написания его стала авария снегохода на автодороге «Юрья- Великорецкое», в результате которой погибла молодая пара, а их 8-ми летний сын оказался в реанимации. В интервью с госинспектором Гостехнадзора Николаем Сбоевым и идет речь о том, как предупредить подобные трагедии.

Под рубрикой «Точка зрения» опубликовано «Открытое письмо коммунистам и сторонникам КПРФ Кировской области «Что мешает партийной организации КПРФ стать ведущей силой оппозиции в регионе»?

В Кирове хотят создать новую городскую управляющую компанию. Чем это вызвано, и не станет ли новая «управляйка» банкротом, как это уже случилось с УК Ленинского района? Об этом и многом другом в статье Сергея Смолина «Под знаком «муниципализации».

В традиционной странице «Хозяин» садоводам напоминают, что весна не за горами и пора высевать рассаду. «Февраль зиму ломает» - так называется этот материал. Тут же даны по дням «Народные приметы» на последний зимний месяц.