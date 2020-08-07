Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 8 августа 2020 года

Главной темой субботнего номера газеты «Вятский край» стал отчет главы города Елены Ковалевой о работе депутатов Кировской гордумы за год. О том, что же удалось сделать народным избранникам за это время, и идет речь в материале «Оправдать доверие граждан», открывающем свежий номер газеты.

Не за горами 1 сентября. Пора подготовки детей к новому учебному году. Только вот сядут ли как обычно ученики за парты, или продолжат обучение на дистанционке? Пока достоверно никто не знает. И вопросы покупки школьной формы и канцелярских принадлежностей по-прежнему актуальны. Родители, уже прошедшие через августовские хлопоты, дают советы новичкам в материале «Как собрать ребенка в школу и не влезть в долги».

Под рубрикой «Спортивная арена» опубликован очерк Александра Широкова о тренере по вольной борьбе спортивной школы № 4 г. Кирова Сергее Мальцеве. В нем рассказывается о многочисленных победах этого незаурядного человека: мастера спорта, многократного чемпиона России, шестикратного призера чемпионатов мира среди ветеранов.

Сколько трагедий на дороге происходит по вине пьяных водителей. Чтобы их стало значительно меньше депутаты Госдумы предложили установить так называемые алкозамки на транспортных средствах. Об их плюсах и минусах идет речь в статье «Алкозамок для нарушителя».

Под рубрикой «Новости из сети» рассказывается о слобожанке Наталье Чермениной, спасшей двух тонущих подростков. Не задумываясь, бросилась она в воду на их крики о помощи.

В субботнем номере также — подборки новостей и криминала, традиционная страница «Хозяин», рубрика «Будьте здоровы!» и занимательный кроссворд.