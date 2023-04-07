Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 8 апреля 2023 года
В региональной КСП проверили ход выполнения в Кировской области нацпроекта «Образование». Это один из материалов сегодняшнего номера газеты «Вятский край».
Члены общественной организации «Золотые руки ангела» в городе Омутнинске помогают солдатам в зоне СВО. Такова тема одной из публикаций в традиционной страничке «Новости из Сети».
Руководитель Кировского фонда капремонта расписался в собственной беспомощности.
Материал называется «Юбилей города Кирова снова под угрозой».
Гость номера «ВК» - старший следователь Первомайского РОВД г. Кирова Максим Ермолин. Он рассказывает о своей службе, о том, изменились ли с годами преступники.
В Кирове прошел чемпионат профсоюзных кейсов. Подробнее — в публикации «Есть решение!».
О том, будет ли Вятка судоходной, в сегодняшнем номере «ВК», в частности, рассуждает бывший мэр города Василий Киселев.
Чем заниматься в саду весной? Как заботиться о здоровье? Все советы — в страничках для садоводов-огородников и для тех, кто ведет здоровый образ жизни.
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