Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 8 апреля 2023 года

В региональной КСП проверили ход выполнения в Кировской области нацпроекта «Образование». Это один из материалов сегодняшнего номера газеты «Вятский край».

Члены общественной организации «Золотые руки ангела» в городе Омутнинске помогают солдатам в зоне СВО. Такова тема одной из публикаций в традиционной страничке «Новости из Сети».

Руководитель Кировского фонда капремонта расписался в собственной беспомощности.

Материал называется «Юбилей города Кирова снова под угрозой».

Гость номера «ВК» - старший следователь Первомайского РОВД г. Кирова Максим Ермолин. Он рассказывает о своей службе, о том, изменились ли с годами преступники.

В Кирове прошел чемпионат профсоюзных кейсов. Подробнее — в публикации «Есть решение!».

О том, будет ли Вятка судоходной, в сегодняшнем номере «ВК», в частности, рассуждает бывший мэр города Василий Киселев.

Чем заниматься в саду весной? Как заботиться о здоровье? Все советы — в страничках для садоводов-огородников и для тех, кто ведет здоровый образ жизни.