Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 7 марта 2020 года

Сегодня короновирус стал одной из главных тем обсуждения. Грозит ли он Кировской области? С ответа на этот вопрос начинается субботний номер «Вятского края».

О судьбе Приказной избы в Кирове, плетении лаптей в Верхнекамском районе и о месте новой школы в Пасегово расскажет страница «Новости из Сети».

Чем богат государственный архив Кировской области? Об этом узнал Александр Широков. Его рассказ называется «И автограф от… коменданта Берлина».

«Где наркокурьер затаился?» Под таким заголовком публикуется интервью начальника отдела из Управления по контролю за оборотом наркотиков Константина Тимина.

Страница «Законотворчество» расскажет о законодательных новеллах марта 2020 года.

Корреспондент «ВК» В. Георгиева разбиралась с тем, что даст подросткам статус самозанятых. Материал называется «Бизнес-беби?»

Александр Широков поделился своими воспоминаниями о стройотрядовской юности. Зарисовка «Полосатый рейс» опубликована под рубрикой «Житейская история».

На страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!» публикуются полезные новости для садоводов и сторонников ЗОЖ. А для интеллектуалов на последней странице - большой кроссворд.