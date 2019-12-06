Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 7 декабря 2019 года

Субботний номер «Вятского края» открывается материалом с прямой линии губернатора Игоря Васильева, состоявшейся на днях в прямом эфире ГТРК «Вятка». Речь на ней шла о самых волнующих кировчан проблемах: от устройства ребенка в детский сад до перепрофилирования объекта «Марадыковский».

Прошло 25 лет с того дня, как 11 декабря 1994 года на территорию Чечни ввели российские войска. В борьбе с боевиками участвовали 18 - 19летние новобранцы. Среди них было много и кировских ребят. Корреспондент «ВК» Александр Широков тогда тоже отправился на войну и написал всю правду о ней в книге «Кавказский излом». Сегодня мы предлагаем читателям отрывки из его военного дневника.

К сожалению, город наш даже в центре освещен явно недостаточно. Не горят, к примеру, фонари на одной из аллей возле Диорамы. Да и много других темных дворов и улиц, так что без фонарика по вечерам не обойтись. В чем дело? Почему замена светильников на кировских улицах буксует. Кто виноват? Ответить на этот непростой вопрос и попытался Сергей Смолин в публикации «Светить по контракту».

А о реконструкции здания кировского драмтеатра рассказывает его директор Андрей Скальный в интервью «Ремонт, гастроли и... карнавальная ночь».

Под рубрикой «След в истории» помещен материал, посвященный памяти «трибуна революции» - Сергея Мироновича Кирова, убитого 85 лет назад, 1 декабря 1934 года, у своего кабинета в Смольном.

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