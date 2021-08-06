Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 7 августа 2021 года
Общественники проверили, как идет подготовка к празднованию 650-летия Кирова. С этой новости начинается субботний номер «Вятского края».
Бывший редактор «Вятского края» Василий Смирнов отмечает юбилей. С ним его поздравляют коллеги и редакция «ВК».
В Омутнинске горожане самостоятельно запустили работу общественных туалетов. Эта и другие информации с мест под рубрикой «Новости из сети».
Одно из предприятий в кировском микрорайоне «Озерки» установит новое экологичное оборудование. О том, что это за предприятие, какое именно оборудование будет запущено и как это повлияет на решение проблем в этом микрорайоне рассказывает репортаж Веры Ануфриевой «Ситуация в Озерках».
Иностранным студентам на Вятке посвящена страница «Образование».
Какое будущее ждет Вятский симфонический оркестр? Ответ на этот вопрос в материале «Симфонический тупик».
Как вятские крестьяне, благодаря Петру I, едва не остались без лаптей можно прочитать в статье «Нет обуви для ходьбы покойнее».
Как заготовить семена помидор и других огородных культур, как подготовить на зиму погреб, как добиться качественной медицинской помощи? Об этом и многом другом на страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!»
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