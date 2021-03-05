Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 6 марта 2021 года
Субботний номер «Вятского края» открывает информация о вручении премии Кировской области. В этом году ее получил женский коллектив Вятского художественного музея им. Васнецовых. Рассказ об их успехе приурочен к празднованию Международного женского дня.
Снежные завалы и краеведение – темы, которые интересовали на этой неделе вятских блогеров. Более подробно на странице «Новости из Сети».
Какие проблемы есть при реализации национальных проектов и как предотвратить нарушения при этом? Ответ на этот вопрос искали участники совещания, которое организовала Контрольно-счетная палата Кировской области. О нем в материале «Не всё идёт гладко».
Как работают медики и какие трудности им приходится преодолевать, рассказывается под рубрикой «Хроника пандемии».
А рубрика «Законотворчество» знакомит с законодательными новшествами. Обзор называется «Персональные данные и прописка».
Областная филармония открыла двери фестивалю «Вятская весна». Кто приедет к нам в гости и кого смогут увидеть жители областного центра на сцене, можно узнать из зарисовки «Вятская весна»: все к нам в гости!».
Пора высаживать рассаду. На странице «Хозяин» публикуются советы по выбору семян и высеву помидор.
Как избежать заражения паразитами от продуктов питания. Эта и другие полезная информация под рубрикой «Будьте здоровы!».
Завершает номер традиционный большой кроссворд.
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