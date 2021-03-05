Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 6 марта 2021 года

Субботний номер «Вятского края» открывает информация о вручении премии Кировской области. В этом году ее получил женский коллектив Вятского художественного музея им. Васнецовых. Рассказ об их успехе приурочен к празднованию Международного женского дня.

Снежные завалы и краеведение – темы, которые интересовали на этой неделе вятских блогеров. Более подробно на странице «Новости из Сети».

Какие проблемы есть при реализации национальных проектов и как предотвратить нарушения при этом? Ответ на этот вопрос искали участники совещания, которое организовала Контрольно-счетная палата Кировской области. О нем в материале «Не всё идёт гладко».

Как работают медики и какие трудности им приходится преодолевать, рассказывается под рубрикой «Хроника пандемии».

А рубрика «Законотворчество» знакомит с законодательными новшествами. Обзор называется «Персональные данные и прописка».

Областная филармония открыла двери фестивалю «Вятская весна». Кто приедет к нам в гости и кого смогут увидеть жители областного центра на сцене, можно узнать из зарисовки «Вятская весна»: все к нам в гости!».

Пора высаживать рассаду. На странице «Хозяин» публикуются советы по выбору семян и высеву помидор.

Как избежать заражения паразитами от продуктов питания. Эта и другие полезная информация под рубрикой «Будьте здоровы!».

Завершает номер традиционный большой кроссворд.