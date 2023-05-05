Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 6 мая 2023 года
Какие праздничные мероприятия пройдут в День Победы? Все подробности — в субботнем номере «ВК».
Красное знамя над рейхстагом. Автобус родом из детства. Таковы темы некоторых публикаций в традиционной страничке «Новости из Сети».
Более 11 тысяч кировчан получили квитанции за тепло и электричество с красной маркировкой. Как борются с должниками?
Сокращение «управляек» вызвало вопросы у жителей Слободского.
Развитие электротранспорта в Кировской области пойдет быстрее. О том материал «Чтоб в городе легче дышалось».
Какие мероприятия продут в мае? Читайте в событийном календаре.
Что делать в саду и огороде в эти дни? Советы дает агроном Венедикт Дадыкин.
Страничка о здоровье расскажет, в частности, о том, может ли копченая колбаса стать причиной рака?
Оставить свой комментарий
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.