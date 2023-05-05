Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 6 мая 2023 года

Какие праздничные мероприятия пройдут в День Победы? Все подробности — в субботнем номере «ВК».

Красное знамя над рейхстагом. Автобус родом из детства. Таковы темы некоторых публикаций в традиционной страничке «Новости из Сети».

Более 11 тысяч кировчан получили квитанции за тепло и электричество с красной маркировкой. Как борются с должниками?

Сокращение «управляек» вызвало вопросы у жителей Слободского.

Развитие электротранспорта в Кировской области пойдет быстрее. О том материал «Чтоб в городе легче дышалось».

Какие мероприятия продут в мае? Читайте в событийном календаре.

Что делать в саду и огороде в эти дни? Советы дает агроном Венедикт Дадыкин.

Страничка о здоровье расскажет, в частности, о том, может ли копченая колбаса стать причиной рака?