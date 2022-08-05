Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 6 августа 2022 года
Несут ли ноги на работу? Гостиничные номера превратятся в квартиры. Таковы лишь некоторые темы традиционной странички «Новости из Сети».
Гость «ВК» - майор Владимир Абрамов. Как он бывших генералов и полковников перевоспитывал?
Вы оставили любимую вещь в поезде. Куда обращаться?
Такая ли радостная встреча была у выпускников физического факультета Кировского госпединститута? Об этом — письмо постоянного подписчика «ВК».
Как сэкономить, собирая ребенка в школу?
ГИБДД осталась без ручных приборов фиксации нарушений.
«ВК» дает разъяснения по житейским вопросам. Один из них: на садовых участках стало возможным разводить кур и кроликов.
На страничках для садоводов и огородников — масса полезных советов. Есть они для тех, кто ведет здоровый образ жизни.
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