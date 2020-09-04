Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 5 сентября 2020 года
В Кирове 1 сентября в новой школе № 25 за парты сели 1517 школьников. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».
В департаменте образования г. Кирова ответили на вопросы родителей о том, как в школах будет обеспечиваться санитарно-эпидемиологический режим.
Разрушителей спиртового завода в Яранске когда-нибудь вспомнят… Это одна из тем традиционной по субботам странички «Новости из Сети».
Появится ли в Кировской области новое объединение промышленных предприятий?
Почему в г. Орлове начали капитально ремонтировать фасад сгнившего дома? Какие они, «потемкинские деревни»? Обо всем наболевшем и нашумевшем — в «Прожекторе ОНФ».
Никита Пономарев — следователь из Юрьи. Как живет и работает человек в погонах, делающий в нелегкой профессии первые шаги?
В рубрике «Армия и общество» расследуется проблема - есть ли в современных Вооруженных Силах «дедовщина».
В свежем «ВК» много полезной информации. В частности, о том, как застраховаться от коронавирусной инфекции.
В популярных у читателей страничках для садоводов и огородников и о здоровом образе жизни — житейские советы. Не пропустите!
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