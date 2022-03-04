Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 5 марта 2022 года

04 марта 2022 39 0
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В Вятскополянском районе пенсионеров лишили субсидий за в прямом смысле копеечный долг по ЖКХ. Это тема второй полосы газеты «Вятский край».

 

Что нужно для счастья? Узнаем из странички «Новости из Сети».

 

О Марадыкове, «пластиковых островах» и других экологических проблемах — в одной из публикаций «ВК».

 

В Герценке прошел День памяти Николая Паузина, возглавлявшего Кировский облисполком с 1964 по 1986 год.

 

Под рубрикой «Дружба народов» – рассказ о жизни студентки ВятГУ из Таджикистана Мавлуды.

 

О культурных событиях региона — в очередной тематической подборке.

 

В сегодняшнем номере «ВК» – страничка для садоводов и огородников, для тех, кто ведет здоровый образ жизни.

 

А еще — подробная афиша репертуаров кировских театров.

 

 

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