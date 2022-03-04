Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 5 марта 2022 года
В Вятскополянском районе пенсионеров лишили субсидий за в прямом смысле копеечный долг по ЖКХ. Это тема второй полосы газеты «Вятский край».
Что нужно для счастья? Узнаем из странички «Новости из Сети».
О Марадыкове, «пластиковых островах» и других экологических проблемах — в одной из публикаций «ВК».
В Герценке прошел День памяти Николая Паузина, возглавлявшего Кировский облисполком с 1964 по 1986 год.
Под рубрикой «Дружба народов» – рассказ о жизни студентки ВятГУ из Таджикистана Мавлуды.
О культурных событиях региона — в очередной тематической подборке.
В сегодняшнем номере «ВК» – страничка для садоводов и огородников, для тех, кто ведет здоровый образ жизни.
А еще — подробная афиша репертуаров кировских театров.
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