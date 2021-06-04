Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 5 июня 2021 года

Подведены итоги открытого голосования по благоустройству городских территорий. «Выбор сделан» - так называется статья на эту тему, которая открывает субботний номер «Вятского края».

Что происходит в Яранске, Чепецке, Омутнинске, рассказывает тематическая полоса «Новости из Сети».

Спасатели готовятся к открытию купального сезона. О том, какие меры безопасности нужно соблюдать на пляжах, повествует интервью с заместителем начальника Центра ГИМС ГУ МЧС Михаила Погудина, которое выходит под заголовком «На щите – спасательный круг».

В этом сезоне дети кировчан и жителей области имеют возможность отдыхать на льготной основе. В чем ее суть рассказывает обзор «Детский летний отдых с кэшбэком».

О непростой судьбе полковника Андрея Носа рассказывает очерк Александра Широкова «Все начиналось в Котчихе».

Как отметят в Кирове День эколога корреспонденту «Вятского края» рассказали экоактивисты Светлана Кекина и Светлана Занько.

Подборка новостей культуры публикуется под заголовком «О «Космосе», роботе и… динозаврах».

И, как всегда, много полезных советов на страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!», а в заключение – большой кроссворд.