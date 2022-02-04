Обзор газеты "Вятский край. Суббота" за 5 февраля 2022 года
В Кирове в Сквере трудовой славы появится новый монумент. С этой новости начинается субботний номер «Вятского края».
Волки атакуют Подосиновский район. Об этом и многом другом под рубрикой «Новости из Сети».
Что делать с бродячими псами? Как решит эту проблему, которая волнует многие регионы России? Ответ на эти вопросы в материале «Собаки «на мушке».
Какие новые законодательные нормы начали действовать с начала февраля рассказывает рубрика «Законотворчество».
В этом году Кировская область отметит 165 лет со дня рождения Константина Циолковского и 40 лет со дня основания Вятского оркестра русских народных инструментов. Какие еще юбилеи принесет вторая половина года, сообщается в «Памятных датах Кировской области-2022».
О Вятском землячестве в Ленинграде (Санкт-Петербурге) написал Александр Широков. Материал вышел под заголовком «Санкт-Петербург – Вятка: одна душа».
И, как всегда, много полезных советов на тематических страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!»
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