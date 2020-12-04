Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 5 декабря 2020 года

Будет ли летать «Победа» в Киров? С ответа на этот вопрос открывается свежий номер «Вятского края».

Администрация Верхнекамского района отказывается возить детей в школу. Эта и другие новости на странице «Новости из Сети».

«Вместо скважин водопровод?» - так называется проблемная статья о водоснабжении Нововятского района областного центра.

Детский космический центр выиграл грант Фонда Потанина. На что будут потрачены деньги? Об этом под заголовком «Когда мечты сбываются…»

Общественная палата озадачилась некачественными продуктами, которые продаются в наших магазинах и приобретаются для детского питания в образовательных учреждениях. Что могут предложить общественники? Ответ на этот вопрос в статье «Хотели, как лучше…»

Зуевская пенсионерка уже много лет борется за нормальное отопление в своей квартире. Но воз и ныне там. Почему у рядового человека не всегда получается отстоять свои права? Об этом рассказывается в материале «Война без особых причин?»

«Памятка для граждан» познакомит с алгоритмом действий, если в отношении гражданина совершено противоправное деяние.

Советы по выращиванию лука на подоконнике и другая полезная информация на странице «Хозяин».

Под рубрикой «Будьте здоровы!» можно узнать вреден ли жир для организма, а также как восстановить микрофлору кишечника.

Завершает номер традиционный субботний кроссворд.