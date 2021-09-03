Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 4 сентября 2021 года

Каждый кировчанин навскидку назовет участки городских улиц, куда лучше не соваться после дождя. Почему ливнёвка не справляется? Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Пармезан из Богородского взял три «серебра» в Москве. Омутнинские пенсионерки призвали спасать кусты на улице Юных Пионеров… Это лишь некоторые темы традиционной по субботам странички «Новости из Сети».

В Кирове прошла общегородская ярмарка вакансий. Куда пойти работать?

В День знаний в России дан старт программе «Пушкинская карта». Что увидят в музеях и театрах вятские студенты?

Единый госэкзамен ждут серьезные перемены. О том подробнее — в материале «ВК».

Гагаринскому парку — 60! Каким он станет через год-два?

Новые законы в сентябре 2021 года. Сегодня — все по «полочкам».

Читателей «ВК» ждут советы для тех, кто еще на даче. А также из номера «ВК» можно узнать, за какие медицинские услуги врачам платить не нужно. Есть еще большой кроссворд и много другой полезной информации.