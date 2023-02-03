Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 4 февраля 2023 года
Почему в Котельничской ЦРБ возникли проблемы со сдачей анализов? Этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».
Сгоревшую Феодоровскую церковь воссоздадут по чертежам Ивана Чарушина.
Яранская ветстанция рассказала поучительную историю о том, как не надо помогать диким животным. Это сообщение в страничке «Новости из Сети».
Почему промышленные кластеры не произвели революцию в вятской индустрии? О том рассуждает журналист Сергей Смолин.
В Год педагога и наставника власти занялись топонимией.
Какие законы начнут действовать в феврале?
На железнодорожном вокзале Киров-1 открылась необычная выставка: она расскажет об истории «ворот города» и поведает в связи с этим массу любопытных эпизодов.
«Сирень у окна» - новая житейская история журналиста Александра Широкова — о судьбе солдатской матери.
Чем садоводам-огородникам заниматься в феврале? Почему опасно носить кроссовки зимой? Это уже материалы из страничек «Хозяин» и о здоровом образе жизни.
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