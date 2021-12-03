Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 4 декабря 2021 года

История одной свалки, или почему с площадок исчезают контейнеры?» - так называется публикация о «мусорных» проблемах в городе, которой и открывается сегодняшний номер «ВК».

Жители п. Красная поляна Вятскополянского района нашли поджигателя домов. Это лишь один из материалов традиционной подборки «Новости из Сети».

Скоро Новый год. Кировское отделение Российского Детского фонда объявило акцию для неравнодушных людей «Подари радость детям». Об этом - в интервью корреспондента «ВК» с председателем фонда Валентиной Ивановой.

Ветеран военной службы Михаил Карманов всю жизнь трудился поваром. Среди тех, кто отведал его фирменной каши, – министр МВД Щелоков, главный маршал авиации Константин Вершинин, главком РВСН Владимир Толубко. Об этом рассказывает журналист Александр Широков.

О том, как киноактер Дмитрий Дюжев в Вятском художественном музее побывал, и о многом другом — в культобзоре этого номера газеты.

Сегодня, как всегда по субботам, советы садоводам-огородникам — чем заниматься в декабре.

В «ВК» есть полезные мелочи для тех, кто заботится о своем здоровье, а для хорошего настроения - очередная житейская история.