Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 31 ноября 2020 года
«Вятский парламент сократили» - этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».
Вятские товары в Лондоне. Людей пугают пропитанными масками… Таковы темы лишь нескольких сообщений в традиционной по субботам полосе «Новости из Сети».
В «ВК» - послание губернатора Кировской области Игоря Васильева, с которым он обратился к депутатам Законодательного собрания региона.
Семен Катаев из г. Слободского, Георгий Поглазов из Оричевского района. Они - герои, служившие на легендарном крейсере «Варяг». Долгое время незаслуженно забытые. Однако, история все расставила по своим местам, их память увековечили потомки моряков. Читайте в материале Александра Широкова «Крейсер «Варяг: вятские не сдаются!».
Как не заболеть коронавирусом? А еще узнать, какой у тебя результат теста? О «хождениях по мукам» по больницам рассказывает экс-чиновница областного правительства.
В преддверии Нового года «ВК» поинтересовался у кировчан о предстоящих длинных выходных. Их мнение — в субботнем «ВК».
В номере — советы садоводам-огородникам, народный календарь, криминальные происшествия и многое другое.
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