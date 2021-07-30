Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 31 июля.

На днях в Кировской городской Думе завершился очередной парламентский год. Глава города Елена Ковалева рассказала об итогах деятельности городских депутатов. О том, что же было сделано городской Думой за год, говорится в материале «Решали «в интересах граждан».

Россиянам разрешили не указывать в паспорте информацию о заключенном браке, о наличие детей младше 14 лет и о действующем загранпаспорте. Облегчит ли это жизнь гражданам и различным фирмам, или наоборот? Об этом и идет речь в статье «Паспорт без штампов о браке и о детях».

Под рубрикой «Экология» в материале Веры Ануфриевой «И снова о запахах...» рассказывается о совещании по вопросу качества атмосферного воздуха, которое прошло на днях в Герценке.

К Дню ВДВ приурочен очерк Александра Широкова о кировском десантнике Андрее Хромушине «По гвардейским, десантным законам».

Пенсии работающим пенсионерам повысят, а семьям с детьми начнут начислять «школьные» выплаты. Что еще нам ждать в этом урожайном месяце? Об этом - в публикации «Законы, вступающие в силу в августе».

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