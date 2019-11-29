Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 30 ноября 2019 года

Почему фонд капремонта не выполняет свои обещания? Об этом — в сегодняшнем номере «Вятского края».

«Заботы о престарелых: надо так давать, чтобы можно было взять». Это лишь один из заголовков в подборке провинциальных новостей «Новости из Сети».

Планы «глобальной реконструкции» Центрального рынка в Кирове пока так и остаются на словах. Читайте об этом в материале «Во власть на обещаниях».

История с переименованием улиц в городе Слободском стала почти детективной. Почему «Улицы полны неожиданностей»?

«Счастливые уроки» - так называется новый социально-методический проект Общественной палаты и Института развития образования Кировской области. О чем он?

Всем автовладельцам скоро можно будет приобрести «крутые» номера вполне законно. Какова цена красивой железной таблички на авто?

Волки пошли в деревню. В поселке Ровдино Подосиновского района серые хищники разорвали уже трех сторожевых псов. Такова лишь одна из информаций в тематической подборке «Охота и рыбалка».

Хотя на дворе — зима, работы — да-да! - в саду-огороде не прекращаются. О том и сообщает страничка «Хозяин». Не пропустите!