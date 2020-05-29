Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 30 мая 2020 года

Кировские депутаты обсудили проблемы городского хозяйства. К каким выводам они пришли? Об этом в обзоре «С рашпилем по городским проблемам». Он открывает субботний номер «Вятского края».

Что происходит в Кирово-Чепецке, Пижанке, других городах и весях, читайте на странице «Новости из Сети».

В южных районах области вспышка коронавируса. Какие меры принимает правительство области в материале «Режим ограничения ужесточен в трех районах». На этой же странице информация о том, как в этом году будет проходить Великорецкий крестный ход.

«Когда подросток не чужой». Так называется зарисовка о работе подразделения областного УМВД по делам несовершеннолетних.

Давно уже нет на Театральной площади ярмарок. Нужны ли они? Об этом в материале «А где-то ярмарка шумела… Но не у нас».

«Тимуровцы» военных лет. Как это было. В зарисовке А. Вяткина «Ждали фронтовики тимуровцев».

Весна открыла сезон укусов клещей. Из рассказа «Клещи вышли на охоту» можно узнать, сколько людей они уже покусали и как защититься от этих насекомых.

Июнь – главный месяц для садоводов и огородников. Полезные советы от специалиста можно найти на странице «Хозяин».

Что такое «сонный паралич» и нужно ли его лечить? Об этом на странице «Будьте здоровы!»