Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 30 июля 2022 года

Городские депутаты не хотят решать проблемы граждан? «Вятский край» попытался найти ответ на этот вопрос. Что из этого получилось читайте на первой странице свежего номера газеты.

В Оричах идут археологические раскопки. Историки исследуют территорию бывшего фаянсового завода. Это и другие сообщения – под рубрикой «Новости из Сети».

Кто и как сегодня занимается частной охраной. Этой теме посвящена статья А. Вяткина «ЧОП: без бабушки с наганом?»

Об истории железной дороги в Кировской области рассказал Александр Широков в материале «Под гудок паровозный».

Врио губернатора Александр Соколов предложил дарить роженицам «коробки новорожденного». Что в них войдет и когда вручат первые из них? Ответ на эти вопросы – под заголовком «Приданое для малыша».

«Вступают в силу в августе» – так называется обзор законодательных новинок, которые коснуться в том числе и жителей Кировской области.

Обзор культурной жизни региона вышел под заголовком «Любимые артисты, герои и цветы».

Что делать садоводам-огородникам в августе, и так ли опасно сливочное масло? Ответ на эти и другие вопросы – на тематических страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!»