Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 30 апреля 2022 года

Субботний номер «Вятского края» открывается радостной новостью: кировские росгвардейцы вернулись с боевого задания в ходе выполнения специальной военной операции на территории Украины. О том, как их встречали, рассказывается в материале «Теперь дома!»

Гость сегодняшнего номера «ВК» - Дмитрий Лиханов, известный журналист и прозаик, председатель Российского детского фонда. Кстати, эта общественная организация первой привезла гуманитарную помощь в Мариуполь. Об этом и о многом другом и идет речь в интервью Веры Ануфриевой «Дмитрий Лиханов: «Дети Мариуполя выходят из подполья».

Кировская область продвигается вперед в деле импортозамещения. О том, как оно реально работает, рассказывает Сергей Смолин в репортаже «Успех «Молочных машин».

Под рубрикой «Служу Отечеству» опубликован материал «Вместо военных кафедр - ВУЦы». Что дает выпускникам вузов обучение в этих военных учебных центрах? Об этом и идет речь в статье.

В областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная Петру Тихонову, фотографу, предпринимателю и благотворителю, которому в 2023 году исполняется 130 лет. С его жизнью и творчеством знакомит очерк «Один миг - и на всегда».

О законах, вступающих в силу в мае, рассказывается в материале под рубрикой «Актуально».

В свежем номере - подборки новостей и криминала, майский репертуар кировских театров и филармонии, а также популярная тематическая страница «Хозяин» и кроссворд.