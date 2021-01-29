Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 30 января 2021 года

29 января 2021 25 0
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За плохое содержание тротуаров подрядчики теперь ответят и рублем. «Гололед проверяет на прочность» - этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

Что дадут гражданам новые требования к работе ломбардов?

 

Парад Красной Армии на улице Коммуны… Здание мелькомбината теперь будет в истории. Таковы лишь некоторые темы странички «Новости из Сети».

 

В России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек. В чем здесь плюсы и минусы?

 

В Вятской филармонии наградили «звезд» вятского спорта. С ними беседовал корреспондент «ВК».

 

В сегодняшнем номере «ВК» - продолжение календаря памятных дат Кировской области.

 

В областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная памяти фотохудожника Сергея Склярова. Каким был известный мастер в жизни и деле?

 

В субботнем номере также страничка о здоровом образе жизни, театральная афиша февраля и много другой интересной и полезной информации.

 

 

 

 

 

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