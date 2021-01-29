Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 30 января 2021 года

За плохое содержание тротуаров подрядчики теперь ответят и рублем. «Гололед проверяет на прочность» - этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Что дадут гражданам новые требования к работе ломбардов?

Парад Красной Армии на улице Коммуны… Здание мелькомбината теперь будет в истории. Таковы лишь некоторые темы странички «Новости из Сети».

В России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек. В чем здесь плюсы и минусы?

В Вятской филармонии наградили «звезд» вятского спорта. С ними беседовал корреспондент «ВК».

В сегодняшнем номере «ВК» - продолжение календаря памятных дат Кировской области.

В областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная памяти фотохудожника Сергея Склярова. Каким был известный мастер в жизни и деле?

В субботнем номере также страничка о здоровом образе жизни, театральная афиша февраля и много другой интересной и полезной информации.