Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 3 сентября 2022 года

В Киров приезжал зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко. О чем он договорился с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым можно узнать из материала «Праздник будет!» Им открывается субботний номер «Вятского края».

Врио губернатора Александр Соколов не увидел в Яранске того, что должен был увидеть. Так считают авторы сайта Yaransk.net. Это и другие сообщения из районов области под рубрикой «Новости из Сети».

И снова о грустном, то есть о «первом коммунисте области» Сергее Мамаеве. На этот раз «ВК» рассказал о причастности регионального политика к убийству, которое произошло в Советске в 90-е годы прошлого века. Очерк называется «Рецепт «печени на кулаке».

Под рубрикой «Образование» «ВК» знакомит читателей с новинками, которые ожидают школьников и их родителей в новом учебном году. Обзор называется «Новый год – новые правила».

Читатели пишут в газету. На этот раз на страницах «Вятского края» публикуются письма из Лузского и Афанасьевского районов.

С 1 сентября вступили в силу новые законодательные нормы. Какие именно, рассказывается в обзоре «Раздел имущества, кредиты и кешбэк».

Что делать садоводам-огородникам в сентябре рассказал наш постоянный автор Венедикт Дадыкин. Его рекомендации вышли под заголовком «Сентябрь: приходит тихо осень…»

Рекомендации по сохранению здоровья на тематической странице «Будьте здоровы!»