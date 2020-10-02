Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 3 октября 2020 года

«Вятский край» отмечает 30-летний юбилей. Поздравлением, которое адресовано нашим читателям, открывается очередной субботний номер газеты.

Рубрика «Новости из Сети» расскажет о том, как в Вятскополянском районе дом ушел под землю, как в Омутнинском районе почта осталась без почтовых работников, как в Яранском районе поднимают культуру, и о прочем.

Обзор «Законы октября» знакомит с новшествами в российском законодательстве, которые вступили в силу с 1 октября.

В области в подростковой среде набирает популярность сниффинг. Как бороться с этим явлением, предложил региональный депутат Павел Дорофеев. Об этом в материале «Зажигалки попадут под запрет?»

Юбилею уголовного розыска посвящена подборка коротких рассказов из книги ветерана милиции Станислава Конева. Она называется «Мольберт», «Капкан» и другие…».

О трудной судьбе «детей войны» рассказывают воспоминания Анатолия Авдеева «Учила жить сердцем». Они повествуют о матери автора.

Советы тем, у кого болит спина, у кого пропало обоняние, на странице «Будьте здоровы!» А тем, кто не знает, как провести выходные, поможет «Афиша».

Завершает номер большой кроссворд.