Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 3 июля 2021 года

Субботний номер газеты «Вятский край» открывается материалом, посвященным 85-летию Государственной инспекции безопасности дорожного движения, под заголовком «Чтобы был порядок на дорогах».

С первого июля подорожали услуги ЖКХ. Сколько нам сейчас нужно будет платить за газ, воду и электричество изучал Сергей Смолин. И пришел к выводу, что придется нам еще туже затянуть поясок. Об этой малоприятной перспективе и рассказывает журналист в статье «Тарифы обнищания».

Музею истории Хлынова на днях исполнилось пять лет. О том, кем и как он был создан, идет речь в зарисовке Веры Ануфриевой «Плод любви Валерия Федяева».

В очерке Александра Широкова «А жизнь как река» рассказывается о заслуженных речниках - супругах Плаксиных, почти полвека проработавших на теплоходе «Киров». Евгений Григорьевич был капитаном, а Любовь Алексеевна - матросом-мотористом.

В Кировской области в разгаре экзаменационная кампания. О том, как сдают экзамены во время пандемии нынешние выпускники, идет речь в заметке «ЕГЭ: на одном дыхании».

Время отпусков. Страховщики сообщили топ-10 самых частых проблем, с которыми отдыхающие в России обращаются к врачу. Их перечень опубликован в материале «Чем болеют россияне в отпуске?»

В субботнем номере также - рубрики «Новости из сети», «О чем говорят», традиционная страница «Хозяин» и занимательный кроссворд.