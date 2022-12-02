Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 3 декабря 2022 года

Весть о строительстве первого в Кировской области государственного приюта для безнадзорных животных вызвала много противоречивых суждений. В материале «Госприют для собак и кошек» приводятся официальное мнение на этот счет управления ветеринарии и волонтеров.

На страничке «Новости из сети» блогеры поднимают проблемы Кирова и области. Так, движение «Красивый Киров» вновь продолжает тему вырубки лип в Александровском саду и даже называет виновников.

Под рубрикой «О чем говорят» вновь идет речь об изменениях в оплате «коммуналки». Кого они коснутся на этот раз, можно узнать из заметки «Не плати за соседа».

В свежем номере «ВК» рассказывается о единственном в области специализированном отделе литературы на иностранных языках. А основателем его считается сам Александр Герцен.

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект о недопустимости использования в России иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке. Кандидат филологических наук, профессор ВятГУ Ксения Лицарева высказала свою точку зрения по этому вопросу в материале «Как это будет по-русски...»

Жители поселка Заря не видали тепла в квартирах с начала отопительного сезона. В чем причина, а также о том, как органы власти пытались исправить ситуацию, рассказывается в статье «Хроника ледникового периода».

Под рубрикой «Законодательство» идет речь о нововведениях, вступивших в силу с 1 декабря.

В субботнем номере «ВК» - подборки новостей и криминала, тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы», рубрика «Народные приметы», а также - увлекательный кроссворд.