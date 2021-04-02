Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 3 апреля 2021 года

Главная тема субботнего номера «Вятского края» - встреча губернатора Игоря Васильева со студентами Кировского медуниверситета. О том, как пообщались студенты-медики с руководством области, какие проблемы обсудили, и рассказывается в материале под интригующим заголовком «Под протокол и без».

Этой зимой участились пожары в Кирове и области, в которых, к сожалению, были и жертвы. Под рубрикой «Ваша безопасность» опубликована статья, где идет речь о мерах по профилактике пожаров. Она так и называется «Спасет ли датчик от беды?»

«Вятский край» продолжает журналистское расследование событий, произошедших в дислоцирующейся в Юрьянском районе Кразнознаменной Мелитопольской дивизии ракетных войск. Из-за чего разгорелся весь сыр-бор, и что стало поводом для уголовного дела вы узнаете из материала «Тайны следствия, или Лес стратегического назначения-2».

На днях в центре «Мои документы» прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню защиты прав потребителей. О том, на какие вопросы ответили специалисты «Роспотребнадзора и Кировского ЦСМ, вы узнаете из заметки Веры Ануфриевой «Все дороги ведут в МФЦ».

В свежем номере «Вятского края» - традиционные рубрики «Новости из сети», «Хозяин» и «Будьте здоровы!». А также — подборки новостей и криминала, кроссворд и реклама.