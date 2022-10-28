Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 29 октября 2022 года
Разбираться с кировскими проблемами ЖКХ приезжала специалист из Москвы. Этим материалом открывается сегодняшний номер «ВК».
Почему в Кирово-Чепецке ремонт граничит с вредительством? Где живут потомки изобретателя Шамшуренкова? Таковы лишь некоторые темы традиционной странички «Новости из Сети».
Как в Кировской области борются с алкоголизмом? Об этом — в материале «Жить по-трезвому!»
Исполнилось 60 лет Карибскому кризису, когда мир стоял на грани войны. В этом противостоянии участвовали и воины-ракетчики Юрьянского ракетного соединения. Все подробности — в материале «Операция «Анадырь»: кто предотвратил третью мировую?»
В Кировском областном краеведческом музее открылась выставка об основателе заповедника «Нургуш» Александре Фокине.
Какие работы можно проводить на садовом участке в ноябре? О том рассказывает страничка «Хозяин».
На другой субботней страничке – инструкция для онкобольных.
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