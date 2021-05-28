Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 29 мая 2021 года

В последнее время на дорогах области участились случаи ДТП с участием диких животных. Страдают в авариях не только лоси, кабаны, птицы, но, прежде всего, люди. Как обезопасить себя на трассе от появления «лесных братьев»? Это один из материалов сегодняшнего номера «ВК».

Будет ли ликвидирована женская колония в п. Восточном? Такова лишь одна из тем в страничке «Новости из Сети».

Как развивается внутренний туризм в Кировской области? Где ждут гостей? Публикация называется «Не упустить шанс».

Можно ли уберечь русский язык? Остаемся ли мы самой читающей в мире страной? В номере «ВК» - беседа с профессором кафедры русского языка и литературы ВятГУ Ксенией Лицаревой. Она приурочена к Дню филолога.

Киров может потерять ценную геологическую коллекцию. «ВК» рассказывает о музее, которого нет.

Ребенок выпал из окна. Кто виноват? Почему дети остаются без присмотра?

В сегодняшнем «Вятском крае» есть советы для любителей здорового образа жизни, а также - для садоводов и огородников о том, например, как облегчить прополку.