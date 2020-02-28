Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 29 февраля 2020 года

Заканчивается масленичная неделя, поэтому субботний номер «Вятского края» открывает зарисовка об открывшейся в Диораме выставке «Гуляй, Вятка!»

В этом году по стране пройдет Всероссийская перепись населения. Материал «Еще раз о переписи» рассказывает о ней.

Есть ли рабочие места в Яранске, сколько денег получила узкоколейка в Каринторф, будут ли установлены в Кирове измерители загрязнения воздуха? Об этом и прочем на странице «Новости из Сети».

«Во что обойдется горячий обед?» Этот вопрос задают не только родители школьников. На него постарался ответить корреспондент «ВК».

В кировском общественном транспорте запустят систему «Умный проезд». Рассказ о ней публикуется под заголовком «Умный проезд» для активных граждан».

«ВК» знакомит читателей с подборкой материалов по ипотеке. В них самая свежая информация о жилищных займах.

Все самые значимые события марта на странице «Отдыхай».

Под рубрикой «Охота и рыбалка» – новости для любителей того и другого. И, естественно, главный материал «Дети Робин Гуда».

Всегда востребованы и всегда нужны советы, которые «ВК» публикует на странице «Хозяин». На этот раз они касаются тех дел, которые ожидают огородников в марте.

Для любителей головоломок – большой кроссворд. Он закрывает номер.