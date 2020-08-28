Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 29 августа 2020 года
Субботний номер газеты «Вятский край» открывается материалом под заголовком «Незаконный председатель». Дело в том, что ветераны выразили недоверие руководству их городской организации. В чем причина конфликта? В этом попытался разобраться автор статьи.
В региональном министерстве рассказали о нововведениях, которые ждут школьников и педагогов. Подробности — в публикации «В новый год без забот?»
Шабалинский район стал лидером по участию в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». О том, благодаря чему это произошло, рассказывается в материале Сергея Смолина «Ради жизни на селе».
Под рубрикой «Памяти учителя» близкие, коллеги и ученики Вилена Кремова, основателя хора мальчиков «Орлята», делятся своими воспоминаниями об этом уникальном человеке. «Маэстро Кремов» - так называется этот материал.
За что и кто может арестовать на улице ваше авто. Подробности— в заметке «Автомобиль уже не ваш.»
В свежем номере — страницы «Хозяин», «Будьте здоровы», а также — подборки новостей и криминала, реклама и увлекательный кроссворд.
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