Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 29 апреля 2023 года

Субботний номер «Вятского края» открывает материал под заголовком «Не разбирая - кто прав, кто виноват». Дело в том, что в Кировской области началась кампания по сокращению «управляек». Без малого 35-ти из них государственная жилищная инспекция решила не продлевать лицензии. В чем причина, и успеют ли жильцы до 1 июня найти новые компании, которые будут лучше прежних? В этом и попытался разобраться автор публикации.

Несомненно привлечет внимание читателей и критическая статья под названием «Куприт»: новое руководство чудит. За наш с вами счет!» И как один из примеров «чудачеств» - заключение генеральным директором предприятия договора на оказание консультационных услуг со своим замом, а затем - щедрая его оплата!

В Герценке состоялось награждение победителей выставки-конкурса «Вятская книга года». О лауреатах и призерах рассказывается в зарисовке Веры Ануфриевой «За нашу Родину, огонь!»

Под рубрикой «Законодательство» идет речь о законах, вступающих в силу с первого мая. Публикация так и называется «Майские перемены». Пенсию с мая, к примеру, будет доставлять на дом только «Почта России».

Клещи вышли на охоту. Как же защититься от них любителям природы? Сервис поездок и путешествий Туту.ру дает советы туристам.

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