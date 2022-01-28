Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 29 января 2022 года

Субботний номер «Вятского края» открывается интригующим материалом под заголовком «Прямых выборов мэра пока не будет». Хитом повестки дня пленарного заседания областного Законодательного собрания стал законопроект о прямых выборах кировского мэра, предложенный депутатом Дмитрием Русских (фракция «Справедливая Россия). О том, как шло обсуждение этого и ряда других законопроектов, и рассказывается в статье.

Контрольно-счетная палата Кировской области дает хороший финансовый прогноз на этот год. На чем он основан, а также о методах работы палаты, способах выявления коррупционеров и нарушителей финансовой дисциплины идет речь в интервью Сергея Смолина «Не карой единой».

Накануне Татьянина дня корреспондент «ВК» побывал в кировском Доме дружбы народов. О жизни студентов, приехавших на учебу в Киров из Судана и Узбекистана, рассказывается в зарисовке Александра Широкова «Хайдар и Дилдор: почти вятские».

В свежем номере «Вятского края» - подборки новостей и криминала, тематические страницы «Хозяин», «Будьте здоровы!», «Новости из сети». А также - памятные даты Кировской области на 2022 год, кроссворд и «Анекдотец «ВК».