Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 28 ноября 2020 года

«Непродажные антибиотики» - публикацией под таким заголовком открывается сегодняшний номер «Вятского края». Он — о масштабной проверке аптек из-за дефицита лекарств, которую проводит Общероссийский народный фронт.

Близ Восточного видели следы медведей. Как связаны между собой новогодние костюмы и рельсовые столбы? Таковы темы лишь некоторых материалов в подборке «Новости из Сети».

В Вересниках на днях запустят новую газовую котельную. Подробности — также в свежем номере.

Главное управление МЧС России по Кировской области проводит месячник безопасности на водных объектах в зимний период. Почему так коварен тонкий лед?

Дина Утланцева — победитель областного конкурса «Учитель года». «Быть педагогом — это дар Божий» - считает она.

Сергей Боженов — восьмиклассник из г. Кириши Ленинградской области. Он и его неугомонный дед восстанавливают имена забытых и пропавших героев войны. Легко ли им это дается? И как с помощью школьника в Шабалинском районе узнали об их земляке - отважном летчике Александре Мочалове, похороненном в Молдове?

Так ли удачна для покупателей «черная пятница»? Об интригах и уловках продавцов — в материале «Бесплатный сыр в мышеловке распродаж».

О том, как сохранить урожай, расскажет страничка «Хозяин». А о здоровом образе жизни поведает еще одна — тоже традиционная по субботам.