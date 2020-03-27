Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 28 марта 2020 года
Продуктовый ажиотаж в Кировской области не наблюдается. В рейд с ответственными чиновниками правительства области ходила корреспондент «ВК» Вера Ануфриева. Ее репортажем открывается субботний номер «Вятского края».
«Вятского модника» предупредили о том, что он находится в группе риска. Об этом и другом – на странице «Новости из Сети».
Как организована волонтерская помощь в период карантина по коронавирусу, расскажет материал газеты «Волонтер спешит на помощь».
Работе транспортной прокуратуры посвящено интервью с ее руководителем Алексеем Груздевым, озаглавленное «В воздухе и на земле».
Перейдет ли российская армия полностью на добровольный призыв? С мнениями о такой конституционной инициативе знакомит читателя Александр Широков в статье «Добровольцы нужны… не нам?»
Как будет организована работа различных учреждений и служб в период карантина знакомит обзор «Карантин жизни не помеха».
Тому, как спасали скалы на Немде, посвящен рассказ А. Соловьева «Скалы на Немде: быть или не быть?»
На странице «Охота и рыбалка» любители этих видов активного отдыха найдут свежие новости.
Завершает номер традиционный большой кроссворд.
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