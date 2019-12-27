Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 28 декабря 2019 года

Субботний номер «Вятского края» открывается материалом о ледовом коллапсе в Кирове. О его причинах, последствиях и виновниках - в материале под заголовком: «Шульгина в отставку!» Уйдет ли сити-менеджер, и по какой причине?

Первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов предложил построить специальный детский сад для детей медиков и педагогов. Чем это вызвано и поможет ли решить кадровую проблему в здравоохранении и образовании? Об этом и идет речь в заметке «Равнее равных».

Преподаватели Вятского электромашиностроительного техникума проходят стажировку в новом формате. О новой системе повышения квалификации рассказывается в материале Сергея Смолина «Ступени» для машиностроителей».

На двоих им 170 лет! Виктор - художник, Юрий - конструктор. Рассказ об этих удивительных людях читайте в зарисовке Веры Ануфриевой «Чудо-братья Дорофеевы».

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых отбывает наказание в исправительной колонии в селе Клекотки Рязанской области, работает библиотекарем и ведет блог на сайте радио «Эхо Москвы». Сегодня мы публикуем его очередные посты. Материал так и называется «Блог тюремного библиотекаря».

Начинаются зимние каникулы. Родители волнуются: неужели вместо отдыха придется сидеть с детьми над «домашкой»? Опасения напрасны. Министр просвещения Ольга Васильева отдала распоряжение по школам: «Никаких заданий на каникулы!»

В субботнем номере - страница «Охота и рыбалка», в которой любопытные истории бывалых охотников и рыболовов. Читайте также традиционную подборку новостей и криминала, разгадывайте занимательный кроссворд.