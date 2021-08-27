Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 28 августа 2021 года

Субботний номер «Вятского края» открывается материалом под заголовком «Прощальный заседанс». Дело в том, что депутаты Заксобрания Кировской области экстренно собрались для обсуждения поправок в бюджет региона. О чем в них шла речь, и рассказал журналист Сергей Смолин.

Закончилось формирование Общественной палаты Кировской области. О том, кто же вошел в ее состав, можно узнать из статьи «Ожидаемо и предсказуемо.

Под рубрикой «Люди глубинки» газета предлагает познакомиться с удивительной женщиной из п. Юбилейный Котельничского района. Любовь Коптелова - заведующая поселковым музеем. А о ее отношении к любимому делу видно даже из заголовка материала: «В музее моя душа, здесь мое сердце».

В Октябрьском районе г. Кирова состоялось торжественное подведение итогов трудового сезона. О том, где и как трудились подростки, рассказывается в заметке «Это жаркое трудовое лето».

Под рубрикой «Диалог культур» идет речь о необычной встрече в Герценке. А чем она необычна и почему ее назвали международной, читатели «ВК» узнают из зарисовки «Ветка сакуры от Дайсаку Икеды».

А о том, как вятский туризм продвигают в социальных сетях, рассказывается в статье «Не все

то золото, что в «ТикТоке».

В свежем номере «Вятского края» также - подборки новостей и криминала, рубрика «Новости из сети», тематические страницы: «Будьте здоровы!», «Хозяин» и занимательный кроссворд.