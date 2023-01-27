Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 28 января 2023 года

Жители Кировской области активно поддерживают спецоперацию на Украине. Кто и как это делает, сообщает обзор «Вятка Zа победу!»

Чем живут районы области, что там волнует людей, рассказывает тематическая страница «Новости из Сети».

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» ведет очень нужную и востребованную работу. Как работают активисты, разбиралась Вера Ануфриева. Она пообщалась с представителями отряда и записала этот рассказ, назвав его «Потеряться – не значит пропасть».

Иногда решения, которые принимает Верховный суд РФ, читаются, как детективные рассказы. А уж о пользе такого чтения и говорить не приходится. Поэтому под рубрикой «Право» «ВК» предлагает читателю подборку самых интересных случаев из судебной практики.

Может ли стремление некоторых граждан восстановить ранее снесенные храмы быть деструктивным? Ответ на этот вопрос в статье «Разрушительная старина».

В преддверии юбилея Вятской филармонии корреспондент «ВК» пообщался с потомственным директором этого учреждения Андреем Скальным. Интервью называется «Филармония – мой дом родной».

Какие мероприятия пройдут в Кирове в следующем месяце, расскажет «Событийный календарь-2023. Февраль».

Пора садить перцы. Об этом рассказывает Венедикт Дадыкин на странице «Хозяин».

Как уберечься от травм и лечить синдром хронической усталости, на тематической странице «Будьте здоровы!»