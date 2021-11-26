Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 27 ноября 2021 года

Пытают ли в кировских колониях заключенных? С ответа на этот вопрос начинается субботний номер «Вятского края».

Кировская область – абсолютный лидер в России по темпам вакцинации населения. Когда ждать отмены ограничений? Об этом сообщают официальные источники.

На странице «Новости из Сети» подборка информации из районов области. На этой неделе в Слободском обсуждали условия оплаты горячего питания школьников, проблемы с автобусами – в Кирсе, недобросовестный ремонт омутнинской улицы и пр.

Министерство просвещения РФ хочет удалить из программ обучения в профучилищах 43 профессии. Кто с эти не согласен и почему, в материале «Спорное решение».

Юбилейное интервью дал «Вятскому краю» Заслуженный строитель России Александр Верба. Оно называется «Профессия его выбрала».

Каллиграфия – сложное, но безумно интересное искусство. Об этом рассказывает репортаж Веры Ануфриевой «Раз листок, два листок – буква».

Впечатления от выставки, открывшейся в Музее А. С. Грина, вышли под заголовком «Здравствуйте, я Маяковский».

Пользе репчатого лука посвящена тематическая страница «Хозяин».

Как преодолеть слабость после вирусной инфекции? Об этом и прочем под рубрикой «Будьте здоровы!»

В заключение, как всегда, большой кроссворд.