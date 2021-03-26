Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 27 марта 2021 года

Что нового ждет родителей, дети которых пойдут в первый класс? С ответа на этот вопрос начинается субботний номер «Вятского края».

Нужны ли в малых городах колодцы? Об этом и прочем – на странице «Новости из Сети».

В Общественной палате области отчитали городских чиновников за никчемный план празднования 650-летия Кирова. Общественники также выразили крайнюю озабоченности в связи со сносом зданий на территории бывшего КВАТУ.

70 лет отмечает известный кировский эколог Альберт Соловьев. Интервью с ним называется «Хранитель вятской природы».

Каким был внутренний туризм в советские годы и что ждет путешественников сегодня. Об этом рассказывает зарисовка «Открой мир из окна поезда».

Корреспондент «ВК» побывал на выставке «Среда обитания: Портрет». Свои впечатления он назвал «Неизвестный в маске, магический полет и не только».

Какие работы уже можно делать в саду и огороде, а также как уберечь свою корову? Ответ на эти вопросы на странице «Хозяин».

О том, как сберечь свои суставы и фигуру, рассказывается под рубрикой «Будьте здоровы!»

Завершает номер большой кроссворд.