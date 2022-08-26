Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 27 августа 2022 года

В День романтики, 23 августа, в Кировской областной библиотеке для детей и юношества торжественно вручили губернаторскую литературную премию имени Грина. В этом году ее лауреатом стала уроженка Вятской земли Елена Наумова. Рассказ об этом событии в репортаже Веры Ануфриевой «Особый дар Елены Наумовой».

«Где гулять с питомцами?» В материале под таким заголовком корреспондент «Вятского края» поднимает проблему отсутствия в городе оборудованных площадок для выгула собак.

В канун 1 сентября многие родители думают не только о том, в какой школе будет учиться их ребенок, но и решают, каким спортом его занять. Им в помощь публикация под заголовком: «Не отдавайте ребенка в спортивную секцию… пока не прочтете эту статью».

В региональный штаб Общероссийского народного фронта продолжают поступать обращения граждан с просьбой о помощи в решении разных проблем. В сегодняшнем номере идет речь о некоторых из них в материале «Напасти иноземные и свои».

В свежем номере газеты – подборки новостей и криминала, тематические страницы «Хозяин», «Будьте здоровы», рубрика «Новости из сети», а также увлекательный кроссворд.