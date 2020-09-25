Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 26 сентября 2020 года

25 сентября 2020 28 0
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«Правящая партия» в Кировской области еще более ограничила возможности проведения массовых акций. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края»

 

В Кирово-Чепецком районе сфотографировали кабана-альбиноса. Это лишь одно из сообщений традиционной странички «Новости из Сети».

 

Всемирному Дню борьбы против бешенства посвящен материал «Лиса не сказочный герой?»

 

С 1 января 2021 года в России вступают в действие новые правила охоты. Какие они? Подробности — в сегодняшнем номере «ВК».

 

27 сентября — День воспитателя. «Любимая профессия Светланы Весниной» - это рассказ о человеке, посвятившем себя детям.

 

Как работает детский телефон доверия? С какими проблемами обращаются к психологам, которые отвечают на вопросы?

 

Культурная жизнь в городе ожила, особенно - осенью. О том говорит «культпоход» газеты по музеям, библиотекам.

 

В страничке «Хозяин» - все подробности садово-огородных работ в октябре.

 

А вот в страничке «Будьте здоровы!» читатели узнают, например, о том, почему те, кто пьет молоко, реже толстеют и болеют?

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