Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 26 сентября 2020 года

«Правящая партия» в Кировской области еще более ограничила возможности проведения массовых акций. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края»

В Кирово-Чепецком районе сфотографировали кабана-альбиноса. Это лишь одно из сообщений традиционной странички «Новости из Сети».

Всемирному Дню борьбы против бешенства посвящен материал «Лиса не сказочный герой?»

С 1 января 2021 года в России вступают в действие новые правила охоты. Какие они? Подробности — в сегодняшнем номере «ВК».

27 сентября — День воспитателя. «Любимая профессия Светланы Весниной» - это рассказ о человеке, посвятившем себя детям.

Как работает детский телефон доверия? С какими проблемами обращаются к психологам, которые отвечают на вопросы?

Культурная жизнь в городе ожила, особенно - осенью. О том говорит «культпоход» газеты по музеям, библиотекам.

В страничке «Хозяин» - все подробности садово-огородных работ в октябре.

А вот в страничке «Будьте здоровы!» читатели узнают, например, о том, почему те, кто пьет молоко, реже толстеют и болеют?