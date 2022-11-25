Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 26 ноября 2022 года

Депутаты Кировской городской Думы дискутировали по поводу фасадов и мостов. Репортаж об этом открывает субботний номер «Вятского края».

В Вятке нашли кость мамонта, в Озерках поставили скульптуры фламинго. Эти и другие сообщения с мест под рубрикой «Новости из Сети».

Как скажутся льготные налоги для малого бизнеса на областной экономике? Ответ на этот вопрос в статье «Облагодетельствовали».

В Вахрушах угрожает рухнуть дом, где живут сироты. Но чиновники не хотят этого замечать. Рассказ об этом публикуется под заголовком «С широко закрытыми глазами».

Вятским талантам посвятил свою зарисовку А. Широков. Она называется «О новых идеях и амбициях».

Обзор редких книг из областной библиотеки им. Герцена «Серебряный век с детективным уклоном» представил А. Вяткин.

Житейская история выпускника пединститута, попавшего на Чукотку называется «Всё впервые!»

Какую рыбу выбрать для жарки, а какую для тушения? Как почистить меховые изделия в домашних условиях? Ответы на эти вопросы на тематической странице «Хозяин».

Статья «Как добиться справедливости» рассказывает о том, как страховые компании защищают интересы пациентов больниц.

Завершает номер большой кроссворд.