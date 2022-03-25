Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 26 марта 2022 года
Газовое топливо пришло в деревню Русское. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».
На что готовы жители Белой Холуницы? Надо ли уродовать деревья? Таковы лишь некоторые темы публикаций в страничке «Новости из Сети».
Общественники готовы помочь в решении проблем с детским питанием в образовательных учреждениях.
27 марта — День Росгвардии. «ВК» рассказывает о капитане Александре Предеине.
Память тружеников сельского хозяйства в годы войны должна быть увековечена. Таково мнение нашего читателя Леонида Метелева из Юрьянского района. Его письмо и публикует газета.
В музее А. Грина открылась выставка «Свидание под дождем», посвященная жизни и творчеству поэта Павла Маракулина.
В страничке «Хозяин» садоводы-огородники узнают, что такое салатный лук. А любители здорового образа жизни — о том, какие физнагрузки укрепляют сердце и сосуды.
В номере «ВК» также подробная афиша театральных постановок на апрель.
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