Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 26 марта 2022 года

Газовое топливо пришло в деревню Русское. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

На что готовы жители Белой Холуницы? Надо ли уродовать деревья? Таковы лишь некоторые темы публикаций в страничке «Новости из Сети».

Общественники готовы помочь в решении проблем с детским питанием в образовательных учреждениях.

27 марта — День Росгвардии. «ВК» рассказывает о капитане Александре Предеине.

Память тружеников сельского хозяйства в годы войны должна быть увековечена. Таково мнение нашего читателя Леонида Метелева из Юрьянского района. Его письмо и публикует газета.

В музее А. Грина открылась выставка «Свидание под дождем», посвященная жизни и творчеству поэта Павла Маракулина.

В страничке «Хозяин» садоводы-огородники узнают, что такое салатный лук. А любители здорового образа жизни — о том, какие физнагрузки укрепляют сердце и сосуды.

В номере «ВК» также подробная афиша театральных постановок на апрель.